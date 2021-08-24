Собянин: по просьбам родителей из отделений реанимации и патологии новорожденных организовали видеотрансляции

Система столичного здравоохранения становится комфортнее

Рождение ребенка – всегда чудо. Но иногда счастливое событие омрачается проблемами со здоровьем малыша. В этом случае новорожденного оставляют под присмотром врачей. Полтора года назад в Москве был запущен пилотный проект, в рамках которого были устроены видеотрансляции из кувезов перинатального центра больницы № 24. Сейчас по просьбам родителей проект расширили.

Проведенный среди родителей опрос показал, что возможность наблюдать за своим ребенком, остающимся отделений реанимации и патологии новорожденных, помогает спокойнее пережить время, когда мама и папа не могут находиться с ним рядом. Поэтому сейчас видеотрансляции будут организованы из неонатологических и реанимационных отделений инфекционной больницы № 2, Морозовской больницы, а также в роддома больницы № 15 им. Филатова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

При организации видеотрансляций соблюдается максимальная безопасность. Доступ открывается только родителям после их письменного заявления на имя завотделением. Записи никуда не передаются и не сохраняются. Зато видеть ребенка можно круглосуточно как с экрана компьютера, так и со смартфона.

"Родители могут постоянно следить за состоянием своих малышей. Конечно, переживания за судьбу родного человечка никуда не исчезнут. Но когда он у вас перед глазами, на душе становится чуточку легче",

– считает Сергей Собянин. Он заверил, что при востребованности этой услуги видеонаблюдение за кувезами могут устроить и в других больницах столицы.

В целом за последние годы система родовспоможения в Москве претерпела значительные изменения. Женские консультации и роддома объединили в крупные клиники. Благодаря этому будущие мамы находятся под наблюдением специалистов от начальных сроков беременности до родов.

Сейчас в столице работает более 20 акушерских стационаров. Везде установлено современное оборудование, есть мощная база реанимации и выхаживания недоношенных новорожденных и с проблемами развития. Благодаря этому младенческая смертность в столице снизилась в разы.

При необходимости жители Москвы могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Только в прошлом году в столице благодаря ЭКО родились 3059 детей.

При выписке из московского роддома женщины получают набор "Наше сокровище". В него входят 44 предмета, в том числе подгузники, матрас, одеяло, посуда для кормления, пеленки, пустышки. Причем желающие могут получить компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей.