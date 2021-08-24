В Вашингтоне пока не решили, как лучше поступить в сложившейся ситуации

Американские самолеты и вертолеты в Афганистане оказались в руках талибов ("Талибан" – террористическое движение, запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что руководство США рассчитывает договориться с талибами о возврате техники, поскольку у тех все равно нет пилотов, способных управлять этими самолетами, и нет возможности проводить техническое обслуживание.

Беспокоит Пентагон другое – талибы захватили также противотанковые ракеты и склады с оружием. Но, скорее всего, американские власти предпочтут сначала закончить вывоз своих граждан из Афганистана, а уже после этого ставить вопрос о точечных бомбардировках по военным складам, чтобы "Талибан" не мог воспользоваться этим вооружением, передает телеканал "360".

При этом источники арабского издания допустили, что Вашингтон может обратиться к талибам с просьбой отодвинуть дату окончания эвакуации. Однако накануне представитель движения четко дал понять, что 31 августа – крайний срок, после которого нахождение войск США в Афганистане будет считаться незаконным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что США покидают Афганистан в такой спешке, что бросают там все имущество, в том числе военное. При этом СМИ сообщают, что сейчас на самолетах западной коалиции из страны вывозят накопленное добро, в том числе алкоголь, а не людей.