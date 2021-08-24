Пролежит до следующего сезона: правила хранения свеклы зимой

Пролежит до следующего сезона: правила хранения свеклы зимой
Фото: pixabay.com
Начинать подготовку следует еще на этапе сбора урожая

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, что свекла плохо хранится. Корнеплоды быстро начинают портиться, поэтому урожай приходится выкидывать. Исправить ситуацию помогут простые правила хранения. 

Подготовка к хранению 

Опытные огородники настоятельно рекомендуют собирать свеклу только в сухие дни. Если заниматься уборкой урожая в дождливое время, то корнеплоды быстро начнут гнить. 

Выкапывать лучше с помощью вил, чтобы снизить риск повреждений. 

Когда свекла выкопана, удалите с плодов излишки почвы. Оставьте овощи на грядке на несколько часов, чтобы солнце их подсушило. 

Когда свекла подсушена, с помощью острого и чистого ножа уберите ботву, корневые отростки и основной стержень, оставив примерно 5 сантиметров длины. 

Обязательно рассортируйте корнеплоды, отложив мягкие и поврежденные. 

Как хранить свеклу в погребе 

Температура в погребе должна составлять примерно 0-2 градуса. Если она будет выше, то свекла начнет быстро прорастать, если ниже – гнить. 

Влажность не должна превышать 90%, иначе урожай погубят инфекции и бактерии. 

Погреб также должен хорошо вентилироваться, в него не должен проникать свет. 

Хранить свеклу лучше врассыпную и на специальном поддоне высотой примерно 10-15 сантиметров. Также можно использовать деревянные или пластиковые ящики. Плоды следует присыпать опилками или золой, чтобы они впитывали лишнюю влагу, предотвращая гниение. 

Еще один вариант – хранить свеклу в песке. В ящик засыпьте 2-3 сантиметра песка, потом добавьте корнеплоды, затем – еще один слой песка. Таким образом нужно заполнить емкость до верха. 

КАК ХРАНИТЬ СВЕКЛУ В КВАРТИРЕ

В квартире свеклу лучше всего хранить на застекленном балконе. Температурные условия должны быть идентичны тем, что и в погребе. Нужно также накрыть емкость с корнеплодами одеялами, чтобы не допустить их промерзания. 

Свеклу можно хранить и в кладовой. Но перед этим рекомендуется окунуть корнеплоды в глиняную болтушку и просушить. В этом случае овощи будут храниться около полугода. 

В холодильнике свеклу хранить можно, но нужно завернуть плоды в пищевую пленку или в пакете с отверстиями, чтобы избежать накопления лишней влаги. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало об ингредиентах, из-за которых мутнеет рассол в банках с солеными огурцами. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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