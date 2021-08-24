Начинать подготовку следует еще на этапе сбора урожая

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, что свекла плохо хранится. Корнеплоды быстро начинают портиться, поэтому урожай приходится выкидывать. Исправить ситуацию помогут простые правила хранения.

Подготовка к хранению

Опытные огородники настоятельно рекомендуют собирать свеклу только в сухие дни. Если заниматься уборкой урожая в дождливое время, то корнеплоды быстро начнут гнить.

Выкапывать лучше с помощью вил, чтобы снизить риск повреждений.

Когда свекла выкопана, удалите с плодов излишки почвы. Оставьте овощи на грядке на несколько часов, чтобы солнце их подсушило.

Когда свекла подсушена, с помощью острого и чистого ножа уберите ботву, корневые отростки и основной стержень, оставив примерно 5 сантиметров длины.

Обязательно рассортируйте корнеплоды, отложив мягкие и поврежденные.

Как хранить свеклу в погребе

Температура в погребе должна составлять примерно 0-2 градуса. Если она будет выше, то свекла начнет быстро прорастать, если ниже – гнить.

Влажность не должна превышать 90%, иначе урожай погубят инфекции и бактерии.

Погреб также должен хорошо вентилироваться, в него не должен проникать свет.

Хранить свеклу лучше врассыпную и на специальном поддоне высотой примерно 10-15 сантиметров. Также можно использовать деревянные или пластиковые ящики. Плоды следует присыпать опилками или золой, чтобы они впитывали лишнюю влагу, предотвращая гниение.

Еще один вариант – хранить свеклу в песке. В ящик засыпьте 2-3 сантиметра песка, потом добавьте корнеплоды, затем – еще один слой песка. Таким образом нужно заполнить емкость до верха.

КАК ХРАНИТЬ СВЕКЛУ В КВАРТИРЕ

В квартире свеклу лучше всего хранить на застекленном балконе. Температурные условия должны быть идентичны тем, что и в погребе. Нужно также накрыть емкость с корнеплодами одеялами, чтобы не допустить их промерзания.

Свеклу можно хранить и в кладовой. Но перед этим рекомендуется окунуть корнеплоды в глиняную болтушку и просушить. В этом случае овощи будут храниться около полугода.

В холодильнике свеклу хранить можно, но нужно завернуть плоды в пищевую пленку или в пакете с отверстиями, чтобы избежать накопления лишней влаги.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об ингредиентах, из-за которых мутнеет рассол в банках с солеными огурцами.