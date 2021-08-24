Комфортно и быстро: как изменилась система оказания госуслуг в Москве

Офисы «Мои документы» в столице отметили 10-летний юбилей

Десять лет назад – 22 августа 2011 года – в Москве в районе Лефортово открылся первый офис госуслуг "Мои документы". Сейчас их в столице уже 133, а предоставление государственных услуг вышло на качественно новый уровень.

Главная цель – максимально упростить жизнь москвичам. Для этого было решено объединить госуслуги под одной крышей. Теперь гражданам не приходится ездить по учреждениям в разных концах города – все можно сделать в районном МФЦ, причем 98% услуг оказывается по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации.

Длительность ожидания в очереди сегодня сведена к минимуму: не более 15 минут, хотя еще в 2013 г. просидеть в МФЦ можно было минут 40. Для детей организованы игровые зоны, для взрослых посетителей установлены автоматы с кофе, а также терминалы для оплаты госпошлин сразу на месте.

Сегодня "Мои документы" предоставляют более 280 услуг различных ведомств, от Министерства внутренних дел до Департамента труда и соцзащиты населения. Причем большинство специалистов принимают в режиме "одного окна", то есть за одно посещение можно решить сразу несколько вопросов.

Многие услуги предоставляются "пакетом". Например, при рождении ребенка не придется отдельно заниматься оформлением Свидетельства о рождении, затем регистрацией малыша по месту жительства, затем денежными субсидиями. Теперь все эти процедуры совершаются сразу и в одном месте.

Одно из важных нововведений последнего времени: предоставление госуслуг онлайн. Сейчас через интернет можно оформить более 100 услуг, в том числе получить различные выписки, оформить парковочное разрешение, компенсацию многодетным семьям и др. Консультации специалистов тоже можно получить онлайн. Для этого на сайте mos.ru нужно выбрать услугу "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства", затем зайти в раздел "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" и выбрать вкладку "Видеоконсультация".