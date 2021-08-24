Зеленский пустил слезу во время военного парада в Киеве – видео

Зеленский пустил слезу во время военного парада в Киеве – видео
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сердце политика дрогнуло при виде торжественного мероприятия

Сегодня, 24 августа, украинское государство помпезно отмечает 30-летие так называемой независимости. Глава Незалежной всей душой радуется этому событию. Владимир Зеленский так расчувствовался, что даже прослезился.

В начале мероприятия украинцы с особой значительностью подняли свой государственный флаг. После этого главнокомандующий незалежных выступил с пафосной речью.

В трогательный момент, когда маленькая девочка в просторных белых одеждах и с букетом цветов в руках бежала обниматься с украинским солдатом, Зеленский не выдержал. Характерные шмыгания и глаза на мокром месте выдали внутренние переживания незалежного. Кадры с плачущим президентом активно распространяются по социальным сетям.

Стоит отметить, что на значимое для независимых украинцев событие прибыли бывшие президенты государства Петр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Посетили мероприятие и представители других стран.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в военном параде приняли участие порядка 5000 вояк, сотня воздушных судов и 400 единиц вооружения и техники.

К слову, недавно украинский политолог Андрей Золотарев объявил, что нынешние киевские власти ведут Украину к распаду. За годы независимости страна превратилась в аграрный придаток и растеряла все свои позиции на международной арене.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий Одессит
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Надо подкинуть ему тачанку с "Максимом". В Одессе есть одна, правда без лошадей.)
Гостььь
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Настоящий Одессит
Как увидел свое войско и понял сразу. Без слез не обойтись.
А что, сердце есть! Остальное продал "олегархам" и СШП, но чувства не продашь! ЫХ! А так 30 лет "независимости" от не понятно кого, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Гостььь
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Настоящий Одессит
Как увидел свое войско и понял сразу. Без слез не обойтись.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Весь офис рыдал 10 минут! Пиши еще!!!!!
Дуркаина все
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А они перед парадом их принудительно отрезвляляли или просто дали опохмелиться?
Гость303243
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ну и жидяра😀 решил рейтинг поднят клоун.
Настоящий Одессит
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Как увидел свое войско и понял сразу. Без слез не обойтись.
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