Сердце политика дрогнуло при виде торжественного мероприятия

Сегодня, 24 августа, украинское государство помпезно отмечает 30-летие так называемой независимости. Глава Незалежной всей душой радуется этому событию. Владимир Зеленский так расчувствовался, что даже прослезился.



В начале мероприятия украинцы с особой значительностью подняли свой государственный флаг. После этого главнокомандующий незалежных выступил с пафосной речью.

В трогательный момент, когда маленькая девочка в просторных белых одеждах и с букетом цветов в руках бежала обниматься с украинским солдатом, Зеленский не выдержал. Характерные шмыгания и глаза на мокром месте выдали внутренние переживания незалежного. Кадры с плачущим президентом активно распространяются по социальным сетям.

Стоит отметить, что на значимое для независимых украинцев событие прибыли бывшие президенты государства Петр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Посетили мероприятие и представители других стран.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в военном параде приняли участие порядка 5000 вояк, сотня воздушных судов и 400 единиц вооружения и техники.

К слову, недавно украинский политолог Андрей Золотарев объявил, что нынешние киевские власти ведут Украину к распаду. За годы независимости страна превратилась в аграрный придаток и растеряла все свои позиции на международной арене.