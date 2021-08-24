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Российский лидер Владимир Путин поставил свою подпись под указом о единовременной выплате для пожилых россиян. Граждане, вышедшие на пенсию, получат солидный финансовый подарок в размере 10 тысяч рублей.
Сообщается, что денежные средства из российской казны будут переведены на счета пенсионеров уже в сентябре текущего года. Если гражданин не сумеет получить выплату в начале осени, он имеет право обратиться за ней позже, отмечает URA.RU.
Такая финансовая поддержка для пожилых людей осуществляется исключительно за счет федерального бюджета нашей страны. В сложный период российские власти приняли решение оказать дополнительную поддержку гражданам в возрасте.
При этом выплата полагается всем российским пенсионерам. Отдельно сообщается, что подавать какие-либо заявления по этому поводу нет необходимости. Деньги будут начислены автоматически.
Более того, единовременная государственная помощь защищена от штрафов или пени. Никто не сможет списать с этой суммы просроченные или иные задолженности. Информация о выплате пенсионерам размещена на официальном сайте Кремля.
Ранее стало известно, как новые выплаты пожилым гражданам отразятся на экономике России. Эксперт просчитал последствия президентской инициативы.
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