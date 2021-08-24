По указу Путина: российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

По указу Путина: российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Названы сроки

Российский лидер Владимир Путин поставил свою подпись под указом о единовременной выплате для пожилых россиян. Граждане, вышедшие на пенсию, получат солидный финансовый подарок в размере 10 тысяч рублей.

Сообщается, что денежные средства из российской казны будут переведены на счета пенсионеров уже в сентябре текущего года. Если гражданин не сумеет получить выплату в начале осени, он имеет право обратиться за ней позже, отмечает URA.RU.

Такая финансовая поддержка для пожилых людей осуществляется исключительно за счет федерального бюджета нашей страны. В сложный период российские власти приняли решение оказать дополнительную поддержку гражданам в возрасте.

При этом выплата полагается всем российским пенсионерам. Отдельно сообщается, что подавать какие-либо заявления по этому поводу нет необходимости. Деньги будут начислены автоматически.

Более того, единовременная государственная помощь защищена от штрафов или пени. Никто не сможет списать с этой суммы просроченные или иные задолженности. Информация о выплате пенсионерам размещена на официальном сайте Кремля.

Ранее стало известно, как новые выплаты пожилым гражданам отразятся на экономике России. Эксперт просчитал последствия президентской инициативы.

Источник: Кремль ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Grumbler
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Казалось бы, причем тут выборы...
Гость297210
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500 млрд. Взятка на всех рашкован. Партия жуликов решила поделиться
Гость299477
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Видать , всё очень плохо с рейтингом ЕР...
Гостььь
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Маловато будет!!! Даешь по 100 000!!! И мне 10 000 000, я то же хороший!))))
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