Останутся свежими до сильных морозов: как нужно хранить кабачки

Останутся свежими до сильных морозов: как нужно хранить кабачки
Фото: pixabay.com
Если все сделать правильно, овощи будут радовать своим вкусом даже на Новый год

После сбора урожая многие хозяйки начинают готовить из кабачков всевозможные закуски и заготовки на зиму. Но есть хитрость, которая позволит сохранить овощи свежими и целыми до самой зимы. 

Сбор урожая

Урожай нужно собирать в начале или середине сентябре. Рекомендуется делать это в сухую и солнечную погоду. Так меньше риск, что со временем плоды начнут гнить. 

Для хранения подходят исключительно созревшие овощи. При этом важно осмотреть каждый из них на наличие царапин, вмятин и прочих дефектов. Испорченные или перезрелые кабачки быстро испортятся. 

Срезать кабачок нужно вместе с плодоножкой. После этого нужно, чтобы овощи высохли. Оставьте их на солнце на несколько часов. В случае, если идет дождь, плоды нужно вытереть насухо и оставить в сухом помещении. 

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ

Самый распространенный вариант – подвал или погреб. Температура в нем не должна быть выше 10 градусов. Влажность тоже должна быть не слишком сильный, иначе урожай до морозов не доживет. 

Застекленный балкон – еще одно место, где можно хранить овощи. Только перед этим необходимо просушить кабачки, а после завернуть их в бумагу и хранить подальше от источников тепла. 

Если урожай получился небольшим, тогда храните кабачки в холодильнике или морозилке. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом консервированных кабачков на зиму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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