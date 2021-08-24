Неосторожным выбором можно обидеть получателя презента

Существует множество примет и суеверий, связанных с дарением подарков. Какие-то более известные, какие-то менее. Так или иначе, каждый из нас когда-то нарушал запреты, даря ту или иную вещь. Порой невнимательность к выбору подарка даже может привести к конфузу, которого с легкостью можно избежать, если знать определенные особенности.

Кошелек или копилку, например, нельзя дарить, если они пустые. Внутрь нужно обязательно положить хотя бы несколько монеток, а еще лучше – купюр. Номинал не так важен, но в идеале, чтобы он был таким, чтобы не было большого соблазна его поскорее потратить.

Также не рекомендуется дарить ремень. Если подарок уже куплен, то попросите взамен небольшую сумму денег. Необходимо, чтобы произошел обмен. Иначе вашим же мечтам не суждено сбыться.

Еще один запрет – ножи. Как правило, их презентуют на свадьбу или на новоселье. Но, если верить приметам, ничего хорошего подаренные ножи не сулят. Уж лучше прийти ни с чем, а не с таким подарком.

Ножницы тоже лучше не дарить, если, конечно, не хотите человеку зла. Раньше верили, что острый предмет перекраивает жизнь того, кому они были подарены. Аналогичная ситуация и с перчатками, потому что считается, что таким образом дарящий подчиняет себе волю получателя подарка.

Часы также принимать не стоит. Если верить суевериям, они отсчитывают время до смерти. Если возможности отказаться нет, тогда заплатите дарящему символическую сумму.

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