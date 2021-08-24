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Бесконтрольное внедрение рыночных механизмов в сфере образования привело к тому, что под вывеской детских садов и школ в Белоруссии стали появляться политические объединения. Об этом сообщил министр образования республики Игорь Карпенко.
Он пояснил, что сейчас любой может зарегистрировать собственную школу, даже без штата педагогов и помещений с классами. Этим воспользовались различные деструктивные элементы, и под вывеской частных детсадов и религиозных объединений в республике появились "опорные точки для цветной революции", передает "БелТА" слова министра.
Чтобы остановить эту порочную практику, защитить детей, родителей и педагогов от случайного попадания в такие организации, в Белоруссии планируют ввести законодательный запрет на использование слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет" в названиях учреждений, не имеющих лицензии на образовательную деятельность, сообщил Карпенко.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во вторник, 24 августа, на пленарном заседании Республиканского педагогического совета в Минске, признал, что школа не может оставаться вне политики.
"Но политика в школе должна быть одна – государственная!"
– подчеркнул Лукашенко, отметив, что так происходит во всех странах – и США, и КНР, и России.
Ранее стало известно, что внучка Лукашенко будет учиться в Москве – она поступила в МГУ им.Ломоносова.
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