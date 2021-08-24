В Белоруссии разоблачили опорные точки революционеров

В Белоруссии разоблачили опорные точки революционеров
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политика в школах может быть только государственная, считает глава республики

Бесконтрольное внедрение рыночных механизмов в сфере образования привело к тому, что под вывеской детских садов и школ в Белоруссии стали появляться политические объединения. Об этом сообщил министр образования республики Игорь Карпенко.

Он пояснил, что сейчас любой может зарегистрировать собственную школу, даже без штата педагогов и помещений с классами. Этим воспользовались различные деструктивные элементы, и под вывеской частных детсадов и религиозных объединений в республике появились "опорные точки для цветной революции", передает "БелТА" слова министра.

Чтобы остановить эту порочную практику, защитить детей, родителей и педагогов от случайного попадания в такие организации, в Белоруссии планируют ввести законодательный запрет на использование слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет" в названиях учреждений, не имеющих лицензии на образовательную деятельность, сообщил Карпенко.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во вторник, 24 августа, на пленарном заседании Республиканского педагогического совета в Минске, признал, что школа не может оставаться вне политики.

"Но политика в школе должна быть одна – государственная!"

– подчеркнул Лукашенко, отметив, что так происходит во всех странах – и США, и КНР, и России.

Ранее стало известно, что внучка Лукашенко будет учиться в Москве – она поступила в МГУ им.Ломоносова.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Гость296434
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Дети всё равно будут стремиться к новому и современному, и их силой не заставишь мыслить так, как безнадёжно отставшие от жизни совдеповские старцы-номенклатурщики. Какие бы ты новые уроки, связанные с идеологией, не вводил. Даже в советские времена, дисциплины типа научного коммунизма никто особо не учил - выполнил минимальные необходимые требования, сдал зачёт/экзамен и забыл. А двоечники-троечники, особенно на физ.-мат., технических и т.п. специальностях, были отличниками/хорошистами по научному коммунизму и т.п - это был их единственный шанс прорваться на должности руководителей
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