В Сети разогрелся спор из-за "самого сложного вопроса" в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

В Сети разогрелся спор из-за "самого сложного вопроса" в шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Фото: Simone Brandt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Участнику передачи пришлось отвечать наугад

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" на протяжении многих лет не теряет своей популярности. Поклонники передачи нередко любят попробовать свои силы, отвечая на вопросы вместе с гостями студии. После некоторых выпусков в Сети не утихают бурные обсуждения. Так произошло с одним из недавних эфиров. 

Речь идет о британской версии известного телешоу. Игроку предстояло ответить на вопрос об актрисах, которые ни разу не были удостоены "Оскара" за лучшую женскую роль. 

Сложность состояла в том, что перед британцем были лишь первые буквы имен: G, K, M, W. И это, к слову, был не самый дорогостоящий вопрос. За правильный ответ участник викторины мог бы получить 64 тысячи фунтов стерлингов – почти 6,5 миллионов рублей. 

В Сети тут разгорелся жаркий спор. Одни утверждали, что вопрос слишком сложный для 64 тысяч. Другие с презрением заметили, что это едва ли не худший вопрос за всю историю программы. Третьи же и вовсе признали его "самым сложным за всю историю". 

Так или иначе, британец смог дать правильный ответ. Правда, помогли выиграть большую сумму ему помогли не знания, а интуиция. Отвечал участник наугад, выбрав первый вариант – G. 

В итоге игрок забрал домой 125 тысяч стерлингов, до миллиона ему оставалось еще 3 вопроса. 

Ранее бывший игрок "Что? Где? Когда?" резко высказался о Друзе, назвав его "жуком". 

Источник: Mirror ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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