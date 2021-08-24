Участнику передачи пришлось отвечать наугад

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" на протяжении многих лет не теряет своей популярности. Поклонники передачи нередко любят попробовать свои силы, отвечая на вопросы вместе с гостями студии. После некоторых выпусков в Сети не утихают бурные обсуждения. Так произошло с одним из недавних эфиров.

Речь идет о британской версии известного телешоу. Игроку предстояло ответить на вопрос об актрисах, которые ни разу не были удостоены "Оскара" за лучшую женскую роль.

Сложность состояла в том, что перед британцем были лишь первые буквы имен: G, K, M, W. И это, к слову, был не самый дорогостоящий вопрос. За правильный ответ участник викторины мог бы получить 64 тысячи фунтов стерлингов – почти 6,5 миллионов рублей.

В Сети тут разгорелся жаркий спор. Одни утверждали, что вопрос слишком сложный для 64 тысяч. Другие с презрением заметили, что это едва ли не худший вопрос за всю историю программы. Третьи же и вовсе признали его "самым сложным за всю историю".

Так или иначе, британец смог дать правильный ответ. Правда, помогли выиграть большую сумму ему помогли не знания, а интуиция. Отвечал участник наугад, выбрав первый вариант – G.

В итоге игрок забрал домой 125 тысяч стерлингов, до миллиона ему оставалось еще 3 вопроса.

Ранее бывший игрок "Что? Где? Когда?" резко высказался о Друзе, назвав его "жуком".