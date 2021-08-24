Борт уже вернулся в Киев

Украинский самолет, о похищении которого в Афганистане сообщили накануне в МИД Незалежной, благополучно приземлился в аэропорту Киева. Вот только его никто не угонял, да и украинским его назвать нельзя. Об этом заявил представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил о проблемах с эвакуацией граждан Незалежной из Афганистана, связанных с тем, что самолет, который на прошлой неделе должен был вывезти украинцев на родину, кто-то угнал в Иран.

В Тегеране отвергли все обвинения:

"Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме (город в Афганистане - прим.ред.)",

– пояснил РИА "Новости" господин Зибахш. Иранский чиновник добавил, что борт приземлялся в аэропорту Мешхеда, заправился там, а потом взял курс на Киев и уже в 21:50 23 августа приземлился в аэропорту украинской столицы.

К слову, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко тоже опроверг заявления высокопоставленного дипломата Евгения Енина об угоне украинского самолета. А местная пресса раскопала и вовсе удивительные факты. По данным издания "Страна", пилоты самолета просто решили подзаработать и пустили на борт богатых афганцев, которые спешили вывезти за границу свое добро.

Ранее стало известно, что в Афганистане застряли украинские военные, которые служили по контракту до прихода талибов (Талибан – запрещенное в РФ террористическое движение). Однако глава Минобороны Незалежной Анна Маляр заявила, что эта проблема ее не волнует – по линии ВСУ всех вывезли.