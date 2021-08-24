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Во вторник, 24 августа, в Киеве прошел военный парад, приуроченный ко Дню Независимости Незалежной. Во время торжественного шествия неизвестный мужчина устроил акт самосожжения.
Видео опубликовал Телеграм-канал "Страна.UA". На записи видно, как жителя Украины окружила толпа. Полицейские вместе с очевидцами произошедшего поливали сидящего на земле мужчину водой из бутылок. К счастью, он не сильно пострадал. Можно заметить лишь небольшие потемнения на его футболке.
Инцидент произошел на главной улице украинской столицы – Крещатике. Причины подобного поступка со стороны мужчины не уточняются.
Напомним, 24 августа украинцы празднуют 30-ю годовщину независимости. По имеющимся данным, в параде приняли участие около 5000 военнослужащих, 100 единиц авиации и 400 единиц техники. Кроме того, на Украину прибыли и представители других стран.
На мероприятии присутствовал не только глава государства Владимир Зеленский, но и бывшие президенты Незалежной – Петр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Ранее появилась информация о том, что Зеленский не смог сдержать слез во время парада. Его растрогал момент, когда маленькая девочка, одетая в белый наряд, побежала обниматься с солдатом.
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