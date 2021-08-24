Названы самые бедные российские регионы

Многие граждане имеют доходы ниже прожиточного минимума

На сессии форума "Сообщество" представитель Министерства труда Андрей Лебедев рассказал, население каких регионов нашей страны считается самым бедным. Его слова привело РИА "Новости".

Продемонстрированная Лебедевым "Карта бедности" отразила ситуацию за прошлый год. В соответствии с этими данными, в трудном материальном положении оказались практически 18 миллионов человек.

Худшая ситуация наблюдается в Республике Тыва, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Уровень бедности в них составляет 34,1, 30 и 24,2% соответственно, передает телеканал "360"

Размер заработной платы многих жителей вышеперечисленных регионов РФ не дотягивает даже до минимального прожиточного минимума. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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