Deloitte: повсеместное использование блокчейна, применяемого в онлайн-голосовании, неизбежно

Внедрение новых технологий стало неотъемлемой частью индустрии, говорится в исследовании

Специалисты компании Deloitte провели исследование, которое дало следующие результаты: на глобальном финансовом рынке большая часть руководства считает технологии блокчейн уже неотъемлемым элементом мировых финансовых процессов, а само развитие этого явления стало в современном мире безальтернативным вариантом для соответствующих организаций.

В российской столице технология используется уже несколько лет и задействована в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Большая часть опрошенных руководителей (порядка 73%) опасаются, что нежелание внедрения блокчейн грозит потерей конкурентного преимущества. При этом 4/5 опрошенных (это 81 процент) полагают, что технология плотно укрепилась в современных реалиях, укоренившись среди населения.

Так, в финансовом секторе блокчейн позволяет упростить платежные операции, за что пользуется доверием среди банковских организаций. В отрасли считают технологию удобным и безопасным способом, который, к тому же, диверсифицирует инвестиционный портфель и позволяет открыть новые каналы платежей. К примеру, столичная система ДЭГ гарантирует не только безопасность самого избирателя, но и дает возможность воспользоваться новым способом для голосования на условиях анонимности.

На разработку системы ушли достаточно серьезные средства. Экономически же решение представляется вполне выгодным в долгосрочной перспективе – если сейчас приходится открывать тысячи избирательных участков по городу, то с внедрением системы такая необходимость отпадет.

"Эра цифрового актива стала вопросом времени. Руководители же должны только решить вопрос с датой и способами их использования для развития новой глобальной финансовой инфраструктуры" , – говорится в исследовании.

В Москве же вопрос решен – система электронного голосования пользуется спросом у горожан. Технологии перестали быть будущем и превратились в настоящее.