Наполнение изделий вытаскивать не нужно

Со временем подушки впитывают в себя большое количество пыли и другой грязи. В прошлом хозяйкам приходилось распарывать изделия и вытаскивать из них перья, а только потом приступать к стирке. Сейчас идти на такие жертвы не нужно.

Как правильно стирать перьевые подушки

На помощь придет стиральная машина. Если ее барабан рассчитан на шесть килограммов, то за один раз можно постирать две подушки размером 50х50 сантиметров.

Никаких особых условий при стирке обеспечивать не требуется. Понадобятся лишь стиральный порошок, кондиционер для белья и жидкий отбеливатель.

Установите следующий режим на стиральной машинке – бережная стирка при температуре 40˚C. Теннисные шарики класть в барабан нет необходимости, так как подушки заполнят все внутреннее пространство и не потеряют форму.

Еще один возможный вариант для стирки связан с добавлением трех ложек пищевой соды. Но в таком случае устанавливается режим в 70˚C.

Примерно через 30 минут подушки уже будут чистыми. С них не будет течь вода, что значительно упростит жизнь хозяйкам.

Если погода позволяет, вывесьте подушки на улицу. Периодически взбивайте и переворачивайте их.

Благодаря кондиционеру изделия станут белоснежными, а кондиционер придаст им приятный запах.

Ранее девушка из "ТикТок" наглядно показала, зачем нужно регулярно стирать подушки. Пользовательница Сети опубликовала видео, которое шокировало народ.