В ИТЭР рассказали о сооружении термоядерного экспериментального реактора

Проект, над которым работают с 1985 года, завершен уже на 75%

Россия завершила отправку верхних патрубков, предназначенных для вакуумной камеры первого международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Участники конференции, устроенной "Росатомом", рассказали, когда предполагается запуск реактора.

Строительство объекта проходит в Провансе при участии специалистов нескольких стран, включая РФ, США и Китай. За российский натуральный вклад отвечает Проектный центр ИТЭР, входящий в структуру "Росатома".

Как отметил гендиректор Организации ИТЭР Бернар Биго, основная задача заключается в предоставлении для всего мира долгосрочного устойчивого источника энергии и перехода к другому виду ресурса за счет энергии Солнца и других звезд.

Такой подход чрезвычайно выгоден в долгосрочной перспективе – крупные города не могут использовать весь потенциал мощностей в промышленности из-за массы ограничений, а атомная энергетика неразрывно связана с политическими вопросами, проблемами с отходами и безопасностью. Водород же позволяет дополнить источники возобновляемой энергии и безопасен для экологии.

Для получения термоядерной реакции используют тороидальную камеру с магнитными катушками. Внутри плазма нагревается до 150 млн градусов по Цельсию. Горение плазмы поддерживается за счет ядра гелия, нейтроны переносят энергию на стенки камеры, в итоге в установке происходит нагрев. Гелий не покидает плазму, при этом нейтроны попадают на стенку вакуумной камеры, и турбина преобразовывает тепловую энергию в электричество.

Готовность проекта ИТЭР, над которым работают уже 36 лет, составляет 75 процентов. Первая плазма будет получена в 2025 году. Через десять лет планируется превысить полученную энергию над затраченной в десятикратном объеме. Один из успехов российской стороны в этом направлении – завершение работ по изготовлению катушки полоидального поля и ее изоляции. Система будет поставлена в организацию ИТЭР. РФ выполняет свои работы, опережая график.

Как отметил инженер-координатор вакуумных камер на производстве верхних патрубков реактора ИТЭР Юрий Утин, российские специалисты ответственны за поставки всех верхних патрубков вакуумной камеры, которые необходимы для ее безопасности и играют роль опорных узлов. Это ключевая система в ИТЭР.