К выполнению важной задачи будут привлечены четыре военно-транспортных самолета

Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана граждан России, стран ОДКБ и Украины.

Из Кабула планируется забрать около 500 человек, уточняет RT.

Для этих целей была создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов. На борту находятся еда, запасы воды, одеяла и военные медики, сообщает телеканал "360".

Ранее в Афганистане неизвестные похитили самолет Украины. Позже эту информацию опровергли.