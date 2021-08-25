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Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана граждан России, стран ОДКБ и Украины.
Из Кабула планируется забрать около 500 человек, уточняет RT.
Для этих целей была создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов. На борту находятся еда, запасы воды, одеяла и военные медики, сообщает телеканал "360".
Ранее в Афганистане неизвестные похитили самолет Украины. Позже эту информацию опровергли.
В МИД напомнили, кто финансировал мероприятие
На инициативу главы государства по переселению граждан из аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей