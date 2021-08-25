Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана

К выполнению важной задачи будут привлечены четыре военно-транспортных самолета

Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана граждан России, стран ОДКБ и Украины. 

Из Кабула планируется забрать около 500 человек, уточняет RT

Для этих целей была создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов. На борту находятся еда, запасы воды, одеяла и военные медики, сообщает телеканал "360"

Ранее в Афганистане неизвестные похитили самолет Украины. Позже эту информацию опровергли. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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