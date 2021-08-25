Ранний урожай вызовет зависть соседей по даче

Очередной летний сезон подходит к концу. Сейчас большинство огородников заняты сбором плодов своих трудов. Однако некоторые уже задумываются о будущем урожае. Для самых заядлых садоводов время посадки овощей начинается еще осенью.



Стоит отметить, что такой подход обеспечивает дачников ранним урожаем. Уже в начале лета они могут наслаждаться вкусом натуральных и ароматных овощей. При этом далеко не все культуры можно сажать под зиму.

Какие овощи можно сажать осенью

В данном вопросе особое внимание нужно уделить сортам. При подзимней посадке следует выбирать пригодные для этого семена. Обычно на упаковке указано, что сорт является подзимним и холодостойким. Осенью можно сажать свеклу, морковь, лук, чеснок, краснокочанную капусту. Также хорошо всходят сельдерей и укроп с петрушкой.

Как ухаживать за подзимними культурами

При посадке растений осенью, нужно иметь в виду, что им потребуется дополнительный уход. В первую очередь необходимо уделить внимание температуре. Овощи нуждаются в тепле, поэтому грядки можно накрыть пленкой. За счет этого растения смогут напитаться необходимой энергией и подарят дачнику ранний урожай.

Также важно избавить почву от плотной корки слежавшейся за зимний период земли. Для этого достаточно аккуратно подрыхлить грядки.

Ранее "Утро.ру" делилось тонкостями посева свеклы под зиму. Простые хитрости позволят получить богатый урожай.