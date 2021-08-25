Прошедший День Независимости подтвердил провал политики декоммунизации

Накануне в Киеве прошел военный парад, посвященный 30-летию независимости Украины. Правда, большая часть техники, которую так гордо демонстрировали, оказалась советской.

На это обратил внимание журналист Дмитрий Василец. На своей странице в "Фейсбуке" он заметил, что в параде принимали участие вертолеты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25, транспортники ИЛ-76, АН-70, АН-26, истребители Су-27, сверхтяжелый транспортник АН-225, фронтовой бомбардировщик Су-24. И да, вся эта техника была разработана еще во времена Советского Союза.

"Полный провал "декоммунизации". Зрада!"

– заключил Василец.

Иными словами, попытка Незалежной показать, чего ей удалось достичь за все годы своей независимости, обернулась провалом, пишет РИА ФАН. Киев в очередной раз выставил себя в самом лучшем свете, учитывая, что главная техника во время парада – это просто улучшенная версия советских разработок.

"Между прочим, не слабая заслуга в том, что техника не была распилена на металлолом, как множество заводов, например", "Безобразие! Почему на параде не было броневиков "саксон" и надувных катеров (которые, помнится, закупили на западе)", "Ой, как нэвдобно получилось!", "А что они создали за эти годы? Только пользовались тем, что создал СССР!"

– отметили комментаторы под публикацией.

Ранее в Сети появилось видео, как Зеленский пустил слезу во время военного парада в Киеве.