"Зрада!": украинский журналист указал на позорную деталь на военном параде в Киеве

"Зрада!": украинский журналист указал на позорную деталь на военном параде в Киеве
Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Прошедший День Независимости подтвердил провал политики декоммунизации

Накануне в Киеве прошел военный парад, посвященный 30-летию независимости Украины. Правда, большая часть техники, которую так гордо демонстрировали, оказалась советской. 

На это обратил внимание журналист Дмитрий Василец. На своей странице в "Фейсбуке" он заметил, что в параде принимали участие вертолеты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25, транспортники ИЛ-76, АН-70, АН-26, истребители Су-27, сверхтяжелый транспортник АН-225, фронтовой бомбардировщик Су-24. И да, вся эта техника была разработана еще во времена Советского Союза. 

"Полный провал "декоммунизации". Зрада!" 

– заключил Василец. 

Иными словами, попытка Незалежной показать, чего ей удалось достичь за все годы своей независимости, обернулась провалом, пишет РИА ФАН. Киев в очередной раз выставил себя в самом лучшем свете, учитывая, что главная техника во время парада – это просто улучшенная версия советских разработок. 

"Между прочим, не слабая заслуга в том, что техника не была распилена на металлолом, как множество заводов, например", "Безобразие! Почему на параде не было броневиков "саксон" и надувных катеров (которые, помнится, закупили на западе)", "Ой, как нэвдобно получилось!", "А что они создали за эти годы? Только пользовались тем, что создал СССР!"

– отметили комментаторы под публикацией. 

Ранее в Сети появилось видео, как Зеленский пустил слезу во время военного парада в Киеве. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость301807
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Зрада была не в советской технике.Когда пролетали 6самолетов,красящих дымом небо в цвет флага,то два левые самолета дым не пускали вовсе.Да и желтый дым был почти красного цвета.Наверное два самолета должны были белый дым пускать,хотели видимо российский флаг рисовать.
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