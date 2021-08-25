Обнародованы подлинники документов

Токио планировал победить Москву при помощи бактериологического оружия. Это признал бывший сотрудник специального отряда 731-й Квантунской армии Като Цунэнори. Его показания от 1948 года обнародовала ФСБ РФ в рамках проекта "Без срока давности".

Япония выступала на стороне гитлеровской Германии, несмотря на подписанный в апреле 1941 года договор о взаимном нейтралитете с СССР. Все время Второй мировой войны Токио разрабатывал планы атаки на Москву, совершая диверсии на Дальнем Востоке и в Сибири. Конечной целью был захват этих советских территорий, пишет URA.RU со ссылкой на рассекреченные документы.

Особые надежды японские власти возлагали на применение бактериологического оружия. Чтобы ослабить противника, они намеревались распространить бактерии сибирской язвы, чумы, холеры, сыпного тифа и других опасных заболеваний среди бойцов и мирных жителей СССР. Для этого планировалось использовать зараженных блох.

По словам Като Цунэнори, который лично занимался этим проектом, блох специально выращивали на мелких зверьках, затем выпускали на зараженную чумой мышь и снова собирали. Таким образом, в месяц удавалось получать до 10 кг блох – распространителей. Их эффективность проверялась на живых людях, смерть которых была мучительна.

Архивные документы, раскрытые ФСБ РФ, публикует РИА "Новости".

Ранее в РФ рассекретили материалы, свидетельствующие о пытках над советскими узниками в японском концлагере "Хогоин".