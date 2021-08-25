Миллион москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

Миллион москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Фото: mos.ru
продолжениеНа mos.ru открылся сервис проверки статуса заявлений на электронное голосование
Регистрация продолжится до вечера 13 сентября

Предпочтение дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) отдали более миллиона москвичей. Именно столько заявлений уже поступило на проверку в ЦИК по данным на 24 августа. Прием заявок продолжится 23:59 мск 13 сентября.

"С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система – это быстро, удобно, безопасно и надежно",

отметил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Подать заявление на участие в ДЭГ можно через портал gosuslugi.ru или mos.ru, приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Все заявки направляются на проверку в ЦИК. Это нужно, чтобы подтвердить право пользователя на участие в выборах.

Регистрация желающих проголосовать дистанционно завершится вечером 13 сентября. После этого пройдет сверка списков избирателей, и москвичей, которые будут голосовать онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. То есть получить бумажный бюллетень они уже не смогут, поэтому проголосовать дважды ни у кого не получится.

Принять участие в электронном голосовании смогут все зарегистрированные в Москве граждане России старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Для регистрации надо заполнить заявку. За несколько дней до выборов москвичи, подавшие заявления на онлайн-голосование, получат уведомления о возможности голосовать дистанционно.

Граждане, проголосовавшие онлайн с 17 по 19 сентября, станут участниками розыгрыша призов в рамках акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов". Выиграть можно по 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить на покупку одежды и обуви, детских и спортивных товаров, лекарств, а также на посещение кафе и ресторанов среди партнеров акции. Один балл равен одному рублю. Кроме того, москвичи смогут стать участниками розыгрыша суперпризов — однокомнатных квартир в Москве или автомобилей. 

Подробнее узнать об электронном голосовании можно по телефону горячей линии или в специальном чате.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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