Регистрация продолжится до вечера 13 сентября

Предпочтение дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) отдали более миллиона москвичей. Именно столько заявлений уже поступило на проверку в ЦИК по данным на 24 августа. Прием заявок продолжится 23:59 мск 13 сентября.

"С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система – это быстро, удобно, безопасно и надежно",

– отметил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Подать заявление на участие в ДЭГ можно через портал gosuslugi.ru или mos.ru, приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Все заявки направляются на проверку в ЦИК. Это нужно, чтобы подтвердить право пользователя на участие в выборах.

Регистрация желающих проголосовать дистанционно завершится вечером 13 сентября. После этого пройдет сверка списков избирателей, и москвичей, которые будут голосовать онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. То есть получить бумажный бюллетень они уже не смогут, поэтому проголосовать дважды ни у кого не получится.

Принять участие в электронном голосовании смогут все зарегистрированные в Москве граждане России старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Для регистрации надо заполнить заявку. За несколько дней до выборов москвичи, подавшие заявления на онлайн-голосование, получат уведомления о возможности голосовать дистанционно.

Граждане, проголосовавшие онлайн с 17 по 19 сентября, станут участниками розыгрыша призов в рамках акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов". Выиграть можно по 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить на покупку одежды и обуви, детских и спортивных товаров, лекарств, а также на посещение кафе и ресторанов среди партнеров акции. Один балл равен одному рублю. Кроме того, москвичи смогут стать участниками розыгрыша суперпризов — однокомнатных квартир в Москве или автомобилей.

Подробнее узнать об электронном голосовании можно по телефону горячей линии или в специальном чате.