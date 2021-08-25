Предполагаемым преступникам придется понести ответственность

В Крыму заявили о том, что имена причастных к водной блокаде полуострова были установлены. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя возбуждение уголовного дела об экоциде.

Напомним, что накануне СК РФ начал расследование, касающиеся перекрытия Северо-Крымского канала, главной целью которого было причинение экономического и экологического ущерба полуострову.

Но, как уверяет Константинов, властям известны имена тех, кто причастен к громкому делу.

"Материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу",

– заключил парламентарий.

Он также отметил, что надеется на то, что преступники будут наказаны в полной мере. Так, согласно российскому законодательству, подобные преступления катаются лишением свободы от 12 до 20 лет.

Константинов подчеркнул, что "наказание за содеянное неотвратимо", поэтому прятаться на территории Украины обвиняемым в экоциде осталось недолго.

24 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде, который был устроен в 2014 году. Перекрытие СКК имело множество последствий: истощились сельхозугодия, возросла соленость залива, сократились популяции животных, включая тех, кто внесен в Красную книгу, снизилось качество питьевой воды.