Имена причастных к экоциду в Крыму установили

Имена причастных к экоциду в Крыму установили
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предполагаемым преступникам придется понести ответственность

В Крыму заявили о том, что имена причастных к водной блокаде полуострова были установлены. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя возбуждение уголовного дела об экоциде. 

Напомним, что накануне СК РФ начал расследование, касающиеся перекрытия Северо-Крымского канала, главной целью которого было причинение экономического и экологического ущерба полуострову. 

Но, как уверяет Константинов, властям известны имена тех, кто причастен к громкому делу. 

"Материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу", 

– заключил парламентарий. 

Он также отметил, что надеется на то, что преступники будут наказаны в полной мере. Так, согласно российскому законодательству, подобные преступления катаются лишением свободы от 12 до 20 лет. 

Константинов подчеркнул, что "наказание за содеянное неотвратимо", поэтому прятаться на территории Украины обвиняемым в экоциде осталось недолго. 

24 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде, который был устроен в 2014 году. Перекрытие СКК имело множество последствий: истощились сельхозугодия, возросла соленость залива, сократились популяции животных, включая тех, кто внесен в Красную книгу, снизилось качество питьевой воды. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость299410
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подобные преступления катаются лишением, КАТАЮТСЯ КАРЛ !!!
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