На mos.ru открылся сервис проверки статуса заявлений на электронное голосование

Цифровой бюллетень будет доступен 17-19 сентября

На портале mos.ru начал работать сервис по наблюдению за регистрацией участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября.

Москвичи, подавшие предварительную заявку на участие в онлайн-выборах, смогут видеть все изменения статуса своего заявления. Для этого нужно ввести полученный при отправке данных уникальный номер, и система отобразит, на каком этапе проверки заявка. Проверка ЦИК необходима, чтобы сверить данные пользователя с федеральной базой избирателей.

Одновременно все желающие смогут следить в режиме реального времени за ходом предварительной регистрации на онлайн-выборы. Но им будут доступны только общие статистические данные. При этом все сведения записываются в блокчейне, что гарантирует их неизменность и прозрачность. О преимуществах технологии блокчейна ранее высказались специалисты.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В этот же период москвичи, зарегистрировавшиеся в системе ДЭГ, смогут получить цифровой бюллетень. Граждане, у которых есть вопросы по поводу голосования, могут обратиться на специальную горячую линию.

Все подробности о предстоящем голосовании москвичи могут узнать в специальном разделе на портале mos.ru.