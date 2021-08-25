Российский Ми-8МТВ полностью "раздели" в Кабуле

Российский Ми-8МТВ полностью "раздели" в Кабуле
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вертолет находился под охраной боевиков "Талибана"*

Разгул преступности в Афганистане принял такие масштабы, что объявившие о своей власти талибы ("Талибан" – запрещенное в РФ террористическое движение) не могут навести порядок. В частности, мародеры умудрились полностью "раздеть" российский вертолет, находившийся под охраной талибов в аэропорту Кабула.

О том, что Ми-8МТВ лишился оборудования, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на экипаж вертолета. Российские пилоты несколько дней не имели возможности попасть на авиастоянку. Когда же их пропустили, выяснилось, что с винтокрылой машины грабители вынесли все, что смогли снять и оторвать: огнетушители, кислородные маски, бронежилеты, портативную радиостанцию, подголовник сиденья, топор и даже бортовую документацию.

Отмечается, что ранее этот российский многоцелевой вертолет выполнял задания в рамках миссии ООН в Сомали, затем оказался в Афганистане и "не смог пережить захват страны талибами".

Эксплуатантом Ми-8МТВ, по данным издания, с 2020 г. является Utair. В компании подтвердили РИА "Новости", что в ее вертолет проникли неизвестные, повредив обшивку и аварийно-спасательное оборудование. Сейчас машина находится в более безопасном месте.

Ранее стало известно, что в руки талибов попали самолеты и вертолеты США. По сообщениям СМИ, американцы решили ничего не предпринимать по этому поводу, пока не закончат эвакуацию своих граждан из Афганистана. После не исключается вариант с точечными бомбардировками по ангарам и складам, чтобы американская военная техника и боеприпасы не достались боевикам.

Россия на этом фоне высказалась против появления военных баз США в странах Центральной Азии.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

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