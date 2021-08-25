Женщина рассказала о распространенной ошибке при стирке полотенец и дала совет по ее исправлению

Женщина рассказала о распространенной ошибке при стирке полотенец и дала совет по ее исправлению
Фото: pixabay.com
Результат обрадует каждую хозяйку

После частой стирки полотенца становятся жесткими и приобретают неприятный запах порошка. В своем аккаунте на платформе "ТикТок" специалист в области домашнего хозяйства из Ирландии Лаура Барра рассказала, как с этим бороться.

По словам Барры, причина данной проблемы кроется в том, что вещи при добавлении большого количества моющего средства промываются недостаточно долго. Из-за этого частицы порошка въедаются в ткань, делая ее грубой.

Как вернуть полотенцам мягкость

Женщина посоветовала стирать полотенца в теплой воде. Кроме того, вместо порошка следует добавлять уксус. Два стакана жидкости необходимо добавить в барабан, а после включить один из режимов стирки. Уксусная кислота не только вымоет излишки химии, но и устранит неприятный запах.

Если после стирки к полотенцам не вернулась желаемая мягкость, отправьте их еще раз в машинку. Только теперь нужно использовать пищевую соду в количестве одного стакана.

После того, как вы вытащили изделия из бытового прибора, обязательно хорошенько их встряхните. Это необходимо для того, чтобы все волокна раскрылись и распушились.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как еще использовать соду при стирке махровых полотенец. Данный метод подразумевает под собой смешивание двух столовых ложек порошка с 2/3 куска хозяйственного мыла. Приготовленное средство добавляют в барабан и стирают вещи при температуре 60˚C. 

Источник: ТикТок ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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