В России стремительно сокращается количество пенсионеров

Основных причин две - пандемия коронавирусной инфекции и повышение пенсионного возраста

Довольно неожиданное явление можно обнаружить, проанализировав динамику изменения количества пенсионеров в России. По данным Росстата, по результатам II квартала 2021 года число граждан, получающих пенсии в РФ, сократилось на 243 тысячи человек. И это лишь продолжение сложного демографического процесса, начавшегося ранее. В результате его, в первом квартале этого года численность пенсионеров сократилась на 379 тысячи человек, а еще кварталом ранее – на 363 тысячи.



Занимательная статистика

Динамика изменения количества пенсионеров в России в последние годы – явление достаточно необычное. Так, начиная с 2008-2009 гг. в стране обозначился устойчивый тренд на рост количества пенсионеров. С 38,4 млн человек в 2008-м году число получателей пенсии взлетело до 43,5 млн в 2018-м. Пикового значения – 43,865 млн человек их количество достигло 1 января 2019 года, после чего началось невиданное ранее падение. В результате, за 10 кварталов число пенсионеров в РФ уменьшилась сразу на 1,51 миллиона человек. За это время, сокращаясь со скоростью порядка 5,5 тысячи пенсионеров в день, общая численность получателей пенсий сократилась до минимума 2015 года.

Этот процесс продолжается и сегодня.





В чем причины?

Очевидных причин происходящего, как минимум две – повышение пенсионного возраста и пандемия COVID-19, начавшаяся в том самом "переломном" 2019 году. Скачек смертности, приходящийся на этот период, сопоставим с временами послевоенного голода.

"Сокращение числа пенсионеров – процесс, тесно связанный с пандемией. К сожалению, даже, если человек не был болен коронавирусом, гиподинамия и стрессы могут провоцировать ухудшение состояния граждан, усиление хронических заболеваний, – пояснил "Утру.ру" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Кроме того, в 2020 и 2021 годах наблюдалась большая нагрузка на лечебные учреждения и бригады скорой помощи".

Между тем, высокая смертность пенсионеров во время эпидемии – это лишь продолжение процесса сокращения их количества, вызванного повышением пенсионного возраста с постепенным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Первые результаты этого появились в 2019 году. Тогда Пенсионный фонд России назначил 1,25 млн страховых пенсий, что на 41% меньше, чем в дореформенном 2018 году, и 287 тысяч пенсий по государственному пенсионному обеспечению (меньше на 9%). В 2020 году количество назначенных страховых пенсий сократилось на 6%, а социальных – на 16%.

В условиях, когда средняя пенсия в России составляет порядка 16 тысяч рублей, это привело к уменьшению расходов Пенсионного фонда на 230 млрд рублей в год.

Куда уходят пенсионеры?

Ответ на этот вопрос вытекает из сказанного выше. А именно: во-первых, они скорее не уходят, а пока еще просто не приходят, ввиду повышенного пенсионного возраста, а во-вторых, именно они стали наиболее уязвимой социальной группой в разгар пандемии. В России, как и во многих других странах мира, пенсионеры стали умирать значительно чаще.

Зачастую это происходит не столько из-за прямого заражения коронавирусом, сколько из-за резкого изменения привычного образа жизни, огромного количества запретов и ограничений, возложенных на пенсионеров "заботливой" рукой государства.

Блокировки социальных и транспортных карт, запрет выхода на улицу и посещения тех или иных мест, прямо или косвенно послужили причиной глубокой депрессии, пережить которую в преклонном возрасте способен далеко не каждый.

Можно ли замедлить их уход?

Наверное да, хотя многое, конечно, зависит от конкретных действий государства. По словам Павла Сигала, со стороны правительства, для пенсионеров были введены надбавки к пенсии и проведена индексация выплат тем из них, кто работает. По словам авторов индексации, это сделано для того, чтобы пожилые люди могли себе позволить более качественное питание и лекарственные средства, а также отдых (с учетом возрастных ограничений и эпидемиологических требований на территории проживания). Также дополнительно выделяются большой объем денежных средств для обеспечения лечебных учреждений – закупки оборудования, средств индивидуальной защиты, препаратов и техники для диагностики и лечения пациентов.

"Еще один важный аспект защиты пожилых граждан – вакцинация населения, – говорит Сигал. – Не только пенсионеров, но и взрослых россиян трудоспособного возраста. Самый большой процент заболевших наблюдается в возрастной категории от 18 до 45 лет, а у этих людей есть бабушки и дедушки, к которым совершаются регулярные визиты. От родных зависит обеспечение безопасности их пожилых родственников".





Поможет ли это все продлить жизнь действующим пенсионерам?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Любые повышения пенсий сегодня почти бессмысленны, так как провоцируемая ими инфляция не увеличивает, а наоборот снижает доступность товаров первой необходимости.

Пенсионеры, безусловно, наиболее уязвимая и слабая часть современного российского общества, но в настоящий момент, по понятным причинам, под жестким давлением находится все население страны. На это указывает резко возросшая смертность.

Так, в последнее время в стране фиксируется естественная убыль населения всех возрастов, невиданная за последние 70 лет. Согласно данным Росстата, по итогам марта этого года в РФ умерли 191 320 человек всех возрастов.