"Тараканьи бега": польские пограничники устроили погоню за депутатом – видео

"Тараканьи бега": польские пограничники устроили погоню за депутатом – видео
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Парламентарий пытался прорваться к мигрантам

Польским пограничникам пришлось гоняться за депутатом Сейма Францишеком Стерчевским, который пытался передать гуманитарную помощь мигрантам, застрявшим между территориями Польши и Белоруссии. Видео погони попало в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина с мешком в руках бежит по полю в сторону лагеря беженцев. За ним несется сотрудник силовых органов Польши – но спотыкается и падает. Стерчевский совершает ловкие маневры, пытаясь пробиться через оцепление, однако тоже теряет равновесие. В результате его окружают вооруженные правоохранители.

По данным EADaily, 33-летний представитель польского парламента хотел доставить мигрантам лекарства.

В комментариях под публикацией в Твиттер-аккаунте SzkKontaktowe пользователи раскритиковали как депутата, проявляющего подобную "эффективность", так и силовиков, устроивших "тараканьи бега".

Ранее в Варшаве обвинили Минск в том, что он не позволил передать мигрантам гуманитарную помощь. В ответ белорусская сторона заявила, что поляки в состоянии напрямую передавать вещи беженцам, поскольку они застряли на их границе.

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ

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