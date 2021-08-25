Парламентарий пытался прорваться к мигрантам

Польским пограничникам пришлось гоняться за депутатом Сейма Францишеком Стерчевским, который пытался передать гуманитарную помощь мигрантам, застрявшим между территориями Польши и Белоруссии. Видео погони попало в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина с мешком в руках бежит по полю в сторону лагеря беженцев. За ним несется сотрудник силовых органов Польши – но спотыкается и падает. Стерчевский совершает ловкие маневры, пытаясь пробиться через оцепление, однако тоже теряет равновесие. В результате его окружают вооруженные правоохранители.

По данным EADaily, 33-летний представитель польского парламента хотел доставить мигрантам лекарства.

В комментариях под публикацией в Твиттер-аккаунте SzkKontaktowe пользователи раскритиковали как депутата, проявляющего подобную "эффективность", так и силовиков, устроивших "тараканьи бега".

Franciszek Sterczewski podjął się zadania niemożliwego do wykonania. Więcej dziś w programie. pic.twitter.com/G7uj9CRIZi — Szkło Kontaktowe (@SzkKontaktowe) August 24, 2021

Ранее в Варшаве обвинили Минск в том, что он не позволил передать мигрантам гуманитарную помощь. В ответ белорусская сторона заявила, что поляки в состоянии напрямую передавать вещи беженцам, поскольку они застряли на их границе.