Оставшиеся на ветках плоды не придется выкидывать

С приближением осени приходят ночные заморозки, губительные для многих культур. Помидоры не являются исключением. Возникает вопрос – что делать с еще не дозревшими плодами, которые остались на ветках? Последний урожай важно вовремя собрать, и тогда его можно будет спокойно использовать при готовке.

Как спасти последний урожай помидоров

Сорвите с веток все помидоры – как красные, так и зеленые. Разложите их по емкостям. Для этого отлично подойдут пластмассовые ведра. Складывать плоды в одно большое ведро нежелательно.

Если ваша цель – поспособствовать более быстрому созреванию помидоров, то положите красные плоды вместе с зелеными. Зрелые томаты выделяют этилен, который активизирует процессы роста.

В том случае, если вы хотите увеличить срок хранения урожая, то не смешивайте зрелые и недозревшие помидоры.

Хранить помидоры лучше всего в пластмассовых ящиках. Разложите плоды по изделиям, сформировав при этом слой небольшой толщины.

Отнесите ящики в темное помещение (например, чулан или кладовку) и поставьте их друг на друга. Если подобной комнаты в вашем доме нет, то просто накройте помидоры бумагой или газетой. После этого отправьте контейнеры под диван.

При отсутствии света помидоры в скором времени дозреют, и их можно использовать для зимних заготовок.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как еще можно ускорить дозревание томатов в домашних условиях.