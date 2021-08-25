О своем решении фехтовальщица не жалеет

Ольгу Харлан считают едва ли не самой сильной спортсменкой в истории Украины. На Игры в Токио ее отправляли за золотой медалью, но удача отвернулась от фехтовальщицы, которая из-за провала была вынуждена вернуться на родину досрочно. А ведь около девяти лет назад украинке предлагали получить российское гражданство, но Ольга вежливо отказалась. Как выяснилось, на то были свои причины.

Чемпионка Игр в Пекине объяснила, что не смогла бы выступать на соревнованиях не под флагом родной Украины.

"Я не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды",

– заключила Харлан.

При этом спортсменка призналась, что подготовка будущих чемпионов в Незалежной хромает. Мол, условия не те. И, судя по ее словам, среди украинских атлетов найдется немало желающих получить российское гражданство. Хотя бы потому, что они понимают, что тренируясь в РФ, есть больше шансов чего-то добиться в мире большого спорта.

"Я не из таких",

– отрезала чемпионка.

О своем отказе Ольга, к слову, не жалеет. Тем более, что с того момента украинка добилась многого: победы в четырех чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы говорят сами за себя.

Ранее на открытии Паралимпиады в Токио произошел скандал. Украинскую сборную выгнали с церемонии из-за россиян.

