Петербуржец хочет взыскать с канала более 10 миллионов рублей

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Первый канал. Он уверяет, что негативные новости, транслируемые по нему, якобы спровоцировали ухудшение его ментального состояния.

Дело будет рассматривать Петроградский районный суд северной столицы. Как сообщает Телеграм-канал Объединенной пресс-службы питерских судов, Мирзоев намерен добиться от руководства "Первого" компенсации убытков и морального вреда.

3 февраля этого года Игорь пришел на прием к психологу. Юрист пожаловался на частые панические атаки и появление навязчивых мыслей. В разговоре со специалистом мужчина отметил, что на протяжении долгого времени смотрит новости на Первом канале, где преобладает информация негативного характера.

Проведенное исследование показало, что доля негативных новостей, связанных с убийствами, кражами, военными конфликтами или другими страшными событиями, составляет около 78% от эфирного времени. В этом, полагает он, и кроется причина ухудшения его состояния.

Петербуржец хочет взыскать с главного российского телеканала 10 миллионов рублей. Также Мирзоев настроен на то, чтобы добиться возвращения денег за услуги психолога. Он уверяет, что прием специалиста обошелся ему в полмиллиона рублей. Кроме того, юрист намерен получить от "Первого" сумму, которую он потратил на оплату госпошлины.

"Иск передан в производство судье", – говорится в сообщении.