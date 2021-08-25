Путин поддержал идею объявить 23 год Годом педагога

Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с коллегами

В среду, 25 августа, Владимир Путин провел встречу в онлайн формате с учителями и учениками. В ходе разговора президенту РФ предложили объявить в нашей стране Год педагога.

С соответствующей инициативой выступила выпускница этого года Екатерина Гришина, которая набрала по четырем предметам в ЕГЭ максимальное количество баллов. Таким образом студентка ВШЭ хотела поблагодарить всех педагогов за их труд.

Предложение Екатерины понравилось Путину. Глава государства напомнил, что в 2023 году россияне отметят 200-летие основоположника научной педагогики Константина Ушинского.

По мнению Владимира Владимировича, будет логично сделать Годом педагога именно 23 год. Российский лидер пообещал обсудить этот вопрос с коллегами, передает РИА "Новости".