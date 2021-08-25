Важно вовремя обработать посадки

Огурцы – одна из самых популярных культур, которая растет на грядках практически у каждого огородника. Нередко бывает так, что плоды становятся жертвой вредных микроорганизмов, что лишает огородника возможности собирать урожай до поздней осени. Если вы не хотите, чтобы все старания по выращиванию урожая оказались напрасными, своевременно займитесь лечением посадок.

Мучнистая роса

Данное грибковое заболевание выражается в образовании на листьях белого налета. Чаще всего болезнь активизируется в сырую прохладную погоду. Если вовремя не предпринять меры, огурцы попросту погибнут.

Как бороться с мучнистой росой

Вам понадобятся пижма или горькая полынь. Разведите специальный раствор – 100 граммов сухой травы на литр горячей воды. Настаивайте в течение пяти минут. Выберите сухой и солнечный день, после чего опрыскайте культуру. Обработку лучше проводить в вечернее время.

Еще один эффективный вариант – обработка мыльным раствором. Для этого смешайте одну столовую ложку соды, 10 миллилитров мыльного средства и литр воды.

Пероноспороз

На то, что огурцы заболели пероноспорозом, указывают светло-рыжие пятна на листьях.

Как бороться с пероноспорозом

На помощь придет луковая шелуха. На два литра воды потребуется 100 граммов отходов. Поставьте средство на плиту и кипятите на медленном огне в течение 15 минут. После снимите с плиты и оставьте настаиваться на сутки.

Кладоспориоз

При кладоспориозе на зеленой массе появляются бурые пятна. Грибок очень быстро распространяется, пожирая здоровые растения.

Как бороться с кладоспориозом

В таком случае может помочь бордоская жидкость или хлорокись меди.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как продлить плодоношение огурцов до заморозков.