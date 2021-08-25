Врач перечислил снижающие давление продукты

Врач перечислил снижающие давление продукты
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Специальная диета поможет контролировать проблему

Доктор Сергей Агапкин в эфире передачи "О самом главном" поделился советом, какие продукты можно употреблять в пищу людям с повышенным давлением.

По словам специалиста, диета гипертоников должна включать в себя жирные сорта морской рыбы. К ним относятся скумбрия, сайра, палтус и другие. Дело в том, что в этих продуктах содержатся кислоты Омега-3, оказывающие положительное влияние на сосуды.

Кроме того, в рацион данной категории людей желательно включить фасоль. Бобовые способны снизить уровень холестерина в крови.

Нельзя забывать и про молочные продукты.

"Они влияют на состав кишечной микрофлоры, а это влияет на артериальное давление", – объяснил врач.

Гипертоникам важно есть фрукты и овощи. Это не только источник необходимых организму витаминов, но и безвредный способ снизить давление и укрепить сосуды.

Людям, которые любят сладкое, не придется полностью исключать из своего рациона подобные продукты. Однако далеко не все лакомства им разрешены. Так, Агапкин отметил – с таким диагнозом можно есть только горький шоколад, а также пить сладковатый чай.

Эксперты, присутствующие в студии передачи, заявили, что избавиться от гипертонии нельзя. Но прожить с таким диагнозом полноценную жизнь вполне возможно. Для этого нужно строго следить за питанием и контролировать уровень давления, передает МИР24

Ранее кардиолог рассказал, какие еще продукты разрешены гипертоникам. Среди них – зелень, свекла, цитрусовые и другие. 

Источник: Выпуск передачи "О самом главном" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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