Путин поддержал предложение "Единой России" об учреждении Дня отца

Путин поддержал предложение "Единой России" об учреждении Дня отца
Владимир Путин. Фото: Grigory Sysoev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ пообещал обсудить вопрос с коллегами

Президент России Владимир Путин одобрил идею об учреждении Дня отца. Инициатива ранее поступила от участников стратегической сессии "Единой России".

Так, во время встречи с общественниками глава государства сообщил, что идею о новом празднике в стране необходимо обсудить. Лидер РФ заявил, что намерен поддержать инициативу и обсудить вопрос с компетентными лицами.

Как отмечает источник, соответствующее предложение ранее озвучил глава Центрального штаба ОНФ Денис Майданов, который заявил в ходе выступления на сессии партии "Народная программа "Единой России – семьям с детьми", что многие представители общественности выступают за претворение этой идеи в жизнь. 

А Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, отметила, что общество поддерживает запрос на учреждение праздника. День отцовства, уверена омбудсмен, позволит решить в стране проблему с недостатком внимания к такой теме.

В настоящее время День отца отмечается в 28 регионах России.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Редакция

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