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В Москве и Подмосковье объявили "желтый уровень" погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
В столичном регионе ожидается гроза. В Московской области предупреждение начнет действовать с 11 часов вечера 25 августа. Опасность минует лишь в пять утра 26 августа.
Жителям Москвы нужно быть особенно аккуратными в период с часу ночи до четырех утра четверга.
Температура воздуха 26 августа будет держаться в районе +14˚C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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