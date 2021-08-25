Жителей московского региона предупредили о непогоде

Опасность минует только утром в четверг

В Москве и Подмосковье объявили "желтый уровень" погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе ожидается гроза. В Московской области предупреждение начнет действовать с 11 часов вечера 25 августа. Опасность минует лишь в пять утра 26 августа.

Жителям Москвы нужно быть особенно аккуратными в период с часу ночи до четырех утра четверга.

Температура воздуха 26 августа будет держаться в районе +14˚C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Сайт Гидрометцентра ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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