Опасность минует только утром в четверг

В Москве и Подмосковье объявили "желтый уровень" погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе ожидается гроза. В Московской области предупреждение начнет действовать с 11 часов вечера 25 августа. Опасность минует лишь в пять утра 26 августа.

Жителям Москвы нужно быть особенно аккуратными в период с часу ночи до четырех утра четверга.

Температура воздуха 26 августа будет держаться в районе +14˚C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".