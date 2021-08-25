Путин не исключил своего участия в сентябрьском марафоне общества "Знание"

Глава государства заявил, что выстроит подходящий график

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность попробовать себя в марафоне "Знания", который запланирован на начало сентября. Лидер сообщил, что постарается поучаствовать в мероприятии.

Приглашение главе государства передал востоковед Владимир Румянцев из Томского университета. Президент отметил, что 1 сентября является началом нового учебного года – в этот праздник представители государственной власти в той или иной форме выступают на мероприятиях.

Глава РФ сообщил, что попробует построить свой график так, чтобы появиться на мероприятии.

В ходе беседы с ученым Путин указал, что факт признания Румянцева лауреатом конкурса "Лучший ректор – 2020" общества "Знание" ему известен. Президент поинтересовался, чему была посвящена лекция Румянцева. Ученый отметил, что занимается исследованиями российской политики на территории Ближнего Востока – эксперт представил лекцию на конкурсном выступлении, коснувшись ситуации в Сирии и гражданской войны в арабской республике.

Преподаватель также выразил мнение о том, что элементарные вещи по сирийской тематике требуют объяснений для того, чтобы развеивать мифотворчество вокруг этого вопроса. По словам эксперта, ситуация в Ближнем Востоке сродни "клубку змей", в котором спутаны как ядовитые, так и безопасные экземпляры. Сам регион крайне непрост для анализа, а обстановка там царит весьма нестабильная, заявил эксперт. Однако в сравнении с ситуацией шестилетней давности в Сирии стало спокойнее.

Так, Румянцев заявил, что в 2015 вокруг Дамаска сжималось кольцо – дальнейшее развитие такого сценария привело бы к падению легитимной власти и, как следствие, хаосу в стране.

Президент же поблагодарил собеседника за освещение сирийской проблемы.