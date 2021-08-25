В регионе около 4 000 дачников

Представители Росгвардии рассказали, как исключить риски краж из дачных или загородных домов. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

С наступлением холодов многие люди покидают дачи и возвращаются обратно в квартиры. В этот период учащаются случаи преступных действий со стороны злоумышленников.

Чтобы не переживать за судьбу недвижимости, желательно установить сигнализацию с выводом на пульт охраны. Также хорошую службу сослужит система видеонаблюдения.

По имеющимся данным, количество дачников в регионе составляет 4 000, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".