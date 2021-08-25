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Представители Росгвардии рассказали, как исключить риски краж из дачных или загородных домов. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
С наступлением холодов многие люди покидают дачи и возвращаются обратно в квартиры. В этот период учащаются случаи преступных действий со стороны злоумышленников.
Чтобы не переживать за судьбу недвижимости, желательно установить сигнализацию с выводом на пульт охраны. Также хорошую службу сослужит система видеонаблюдения.
По имеющимся данным, количество дачников в регионе составляет 4 000, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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