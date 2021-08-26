Работники администрации пытались спасти президента от позора

Американский президент Джо Байден прославился на весь мир как самый неуклюжий главнокомандующий США. Весь интернет пестрит мемами с его падениями, провалами в памяти и странными высказываниями. Золотая коллекция перлов от Байдена пополнилась новой шуточкой. На этот раз она касалась ситуации в Афганистане.



Стоит отметить, что мало кому сейчас придет в голову смеяться над государством, которое переживает страшные времена. Власть в Афганистане захвачена боевиками, уже считающими себя законными руководителями государства. Однако мистер американский президент не прочь поглумиться и над этой темой.

Неприятный инцидент произошел во время пресс-конференции главы Америки. Один из журналистов решил задать Байдену вопрос, который мучает все американское сообщество. Недавно талибы* объявили, что если американцы не выведут своих вояк с территории Афганистан, то их ждут серьезные последствия. Однако, судя по всему, президента Соединенных Штатов Америки сложившаяся ситуация ничуть не беспокоит. На вопрос журналиста он ответил неуместной шуткой, пишет Daily Mail.

Любопытно, что работники аппарата Байдена предчувствовали очередной конфуз. Во время ответа ему отключили микрофон. Однако это не помешало прочитать слова президента по губам. Глава Америки объявил, что журналист будет первым, кому он позвонит в такой ситуации.

Задавший вопрос корреспондент позже подтвердил очевидное – президент действительно отшутился по поводу американских военных, передает 5-tv.

*организация запрещена в России