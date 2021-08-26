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Многие хозяйки часто сталкиваются с проблемой, когда белые вещи со временем начинают желтеть и терять свою первоначальную белизну. Избежать этого можно, если стирать белье не совсем стандартным способом. Также такой метод подходит для реанимации вещей.
Для начала обязательно протрите поверхность барабана и резинки. Часто причиной неприятного запаха и серого оттенка вещей становится грязь, накопившаяся внутри стиральной машины.
После этого добавьте внутрь барабана половину стакана соды. Затем положите белье.
В первый отсек добавьте 1/4 стакана перекиси, после засыпьте порошок.
В следующий отсек необходимо залить 1/2 стакана уксуса. Кондиционер в таком случае можно не добавлять.
Стирать белые вещи нужно при высокой температуре – 60 градусов. Сушить белье после такого метода лучше на батарее или на солнце.
К слову, при стирке белых вещей не кладите белье других оттенков.
Ранее "Утро.ру" рассказывало об одной из самых распространенных ошибок при стирке полотенец. Вернуть белью былую мягкость можно с помощью уксуса и соды.
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