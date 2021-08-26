Этот способ отлично подойдет для полотенец и постельного белья

Многие хозяйки часто сталкиваются с проблемой, когда белые вещи со временем начинают желтеть и терять свою первоначальную белизну. Избежать этого можно, если стирать белье не совсем стандартным способом. Также такой метод подходит для реанимации вещей.

Как стирать белое белье

Для начала обязательно протрите поверхность барабана и резинки. Часто причиной неприятного запаха и серого оттенка вещей становится грязь, накопившаяся внутри стиральной машины.

После этого добавьте внутрь барабана половину стакана соды. Затем положите белье.

В первый отсек добавьте 1/4 стакана перекиси, после засыпьте порошок.

В следующий отсек необходимо залить 1/2 стакана уксуса. Кондиционер в таком случае можно не добавлять.

Стирать белые вещи нужно при высокой температуре – 60 градусов. Сушить белье после такого метода лучше на батарее или на солнце.

К слову, при стирке белых вещей не кладите белье других оттенков.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об одной из самых распространенных ошибок при стирке полотенец. Вернуть белью былую мягкость можно с помощью уксуса и соды.