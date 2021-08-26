Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

Бесплатно получать дорогостоящие препараты смогут пациенты еще с 4 видами рака

В последние полтора года пандемия коронавируса отнимает много сил и средств столичного здравоохранения. Однако это не влияет на повышение качества медицинской помощи москвичам с другими заболеваниями. Так, онкологическая программа в Москве с 2022 года будет значительно расширена. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, одним из основных вопросов является лекарственное обеспечение онкологических пациентов. Современные таргетные, иммунные и гормональные препараты справляются даже с теми видами опухолей, которые раньше считались практически неизлечимыми. Однако они стоят очень дорого – месячный курс порой обходится в 500 тыс.рублей.

Чтобы эти препараты были доступны москвичам, в 2019 г. в столице была принята программа по лекарственному обеспечению пациентов с меланомой, раком молочной и предстательной желез, почек, прямой кишки и легких – именно на эти виды рака приходится почти 80% онкологических диагнозов москвичей. На это из бюджета города выделяется более 33 млрд рублей в год.

С 2022 г. эта статья расходов расширится, поскольку получать современные препараты смогут еще и пациенты с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Это позволит охватить 90% онкологических заболеваний в городе, отметил мэр в своем блоге.

Сейчас в Москве открыто шесть многопрофильных онкологических центров на базе крупных стационаров, за которыми закреплены жители городских округов. В каждом центре можно пройти диагностику, сделать операцию, получить необходимые препараты и остаться на диспансерном наблюдении.

Такой подход позволяет быстрее поставить точный диагноз и оперативно начать лечение. При этом важно, что все делается в одном месте - пациентам не приходится ездить по разным медучреждениям, чтобы получать помощь на разных этапах.

В целом на сегодняшний день в столице идет работа по пяти направлениям с целью улучшить качество медицинских услуг жителям.