Женщину проверят на психические заболевания

Сотрудница дома престарелых "Олимпия хаус" в подмосковном Реутове заключена под стражу по решению суда. Она подозревается по статье 116 УК РФ – нанесении побоев клиентам социального учреждения. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным следствия, 54-летняя санитарка жестоко обращалась с постояльцами дома престарелых, в том числе оскорбляла и била их. Эта информация попала в СМИ, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

На допросе женщина признала вину, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В ближайшее время подозреваемая будет направлена на судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее стало известно, что в подмосковной больнице родственникам выдали чужой труп.