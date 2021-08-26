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Сотрудница дома престарелых "Олимпия хаус" в подмосковном Реутове заключена под стражу по решению суда. Она подозревается по статье 116 УК РФ – нанесении побоев клиентам социального учреждения. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
По данным следствия, 54-летняя санитарка жестоко обращалась с постояльцами дома престарелых, в том числе оскорбляла и била их. Эта информация попала в СМИ, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.
На допросе женщина признала вину, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В ближайшее время подозреваемая будет направлена на судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.
Ранее стало известно, что в подмосковной больнице родственникам выдали чужой труп.
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