Москвичей предупредили о ливнях с грозами

В четверг в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков

Сегодня, 26 августа, в Москву придут сильные ливни с грозами. В некоторых районах столичного региона может выпасть до 1/3 месячной нормы. 

Температура воздуха прогреется до 22 градусов. Ближе к девяти часам вечера дождь пройдет в центре Москвы, пишет телеканал "360". Ливни также затронут юго-восток мегаполиса. Зальет и Подмосковье. 

"Дзержинск, Люберцы – там местами модели показывают 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 77 миллиметров", 

– объснил ведущий сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец.

Скорость ветра при этом будет достигать 9 метров в секунду. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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