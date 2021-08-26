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Сегодня, 26 августа, в Москву придут сильные ливни с грозами. В некоторых районах столичного региона может выпасть до 1/3 месячной нормы.
Температура воздуха прогреется до 22 градусов. Ближе к девяти часам вечера дождь пройдет в центре Москвы, пишет телеканал "360". Ливни также затронут юго-восток мегаполиса. Зальет и Подмосковье.
"Дзержинск, Люберцы – там местами модели показывают 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 77 миллиметров",
– объснил ведущий сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец.
Скорость ветра при этом будет достигать 9 метров в секунду.
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