Недвижимость в городе-курорте стоит дороже, чем в столице

Сочи переживает бум спроса на квартиры. Особой популярностью пользуются новостройки. А поскольку их не очень много, риелторы без стеснения задирают цены. В итоге этим летом недвижимость в Сочи подорожала на 40%, обогнав даже российскую столицу.

По словам риелтора Натальи Перескоковой, стоимость квадратного метра в Сочи достигает 400 тысяч рублей – это даже не московский уровень, а ближе к Дубаю.

Объективными причинами подорожания жилья можно считать рост стоимость стройматериалов и программу льготной ипотеки. Однако главным фактором является резко возросший спрос на квартиры у моря на фоне пандемии коронавируса. Многие начали работать удаленно, поэтому не привязаны к определенному месту жительства и могут выбирать города с комфортным климатом.

Ответить на возросший спрос адекватным увеличением объема строительства Сочи не может – мало площадей под застройку. Поэтому риелторы и задирают цены все выше и выше – кто-нибудь да купит. Скорее всего, из приезжих.

"Жителям Сочи такие цены не по карману", – пояснила в эфире "Москва 24" экономист Инна Литвиненко.

Ранее в интернете появились снимки пустых пляжей Сочи после введения новых антиковидных правил. На других курортах Черного моря отдыхающие сталкиваются с низким уровнем сервиса и антисанитарией.