Людей весьма впечатлил любопытный факт

Знаменитый политолог Евгений Сатановский устроил переполох в интернет-пространстве. Причиной послужила фотокарточка военных лет. Многие отметили, что изображенный на ней молодой мужчина безумно напоминает российского лидера Владимира Путина.



Любопытно, что сам интеллектуал преследовал совсем другие цели. Сатановский выложил фотографию знаменитого советского танкиста Зиновия Колобанова. Политолог решил напомнить своим подписчикам о подвиге красноармейца. В начале Великой Отечественной войны экипаж молодого танкистам стер с лица земли целую колонну фашистских танков.



Сатановский разместил на своей странице в социальной сети "Твиттер" информацию о выдающемся советском герое: подробные обстоятельства его подвига, а также детали непростой жизни молодого человека.



Безусловно, людям было очень интересно прочесть об отважном красноармейце. Но больше всего их удивил тот факт, что танкист Колобанов оказался удивительно похож на российского главнокомандующего Владимира Путина. Общие черты с главой нашей страны, действительно, видны невооруженным глазом.

"Ну, просто двойник президента! Бывает же такое", "Вау. Этот человек так невероятно похож на президента России Владимира Путина. Это жутковато", – удивляются интернет-пользователи.



Разумеется, россияне также восхитились подвигом советского танкиста, который внес свой бесценный вклад в защиту Родины от фашистских захватчиков.



Кстати, недавно Сатановский одним емким словом объяснил действия белорусского лидера Александра Лукашенко вокруг признания Крыма.