Найти эвакуированный автомобиль поможет сервис на mos.ru

За перемещение транспорта, припаркованного по всем правилам, платить не придется

Шок, который испытывают водители, не обнаружившие свой автомобиль на месте парковки, пройдет легче благодаря новому онлайн-сервису на портале mos.ru.

По закону городские службы могут эвакуировать не только автомобиль, припаркованный в неположенном месте, но и транспорт, мешающий дорожно-ремонтным работам. Это нужно, в первую очередь, для сохранности самого автомобиля. Никакой платы в этом случае с владельца не взимается. Ему можно просто забрать машину с ближайшей стоянки и спокойно ехать дальше.

Понять, куда именно делся автомобиль, поможет обновленный сервис на портале городских услуг mos.ru.

"Если автомобилист припарковался на улице и, вернувшись, обнаружил на стоянке ограждения и работающие дорожные службы, ему надо просто зайти на портал mos.ru и проверить, куда перевезли его транспортное средство",

– пояснили в столичном Департаменте информационных технологий.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел "Услуги", выбрать в каталоге "Транспорт" и нажать на кнопку "Штрафы и эвакуация". На экране отобразится список сервисов, среди которых нужно выбрать "Получить информацию об эвакуации транспортного средства" и указать госномер.

Раньше такая опция была доступна только пользователям мобильного приложения "Парковки Москвы". Теперь на mos.ru можно также подписаться на бесплатные уведомления об эвакуации на спецстоянку. Кроме того, через портал можно проверить историю автомобиля по VIN– или госномеру. Это особенно полезно перед покупкой подержанной машины.

Всего на mos.ru пользователям доступно более 380 электронных услуг.