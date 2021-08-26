Дошкольное образование в столице становится доступнее

Юные москвичи смогут посещать детские сады с двух лет и двух месяцев. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, снизить возрастную планку позволила программа масштабного строительства школ и дошкольных учреждений.

С 2011 года в столице построили более 300 детских садов и 113 школ. Благодаря этому город постепенно решал проблему мест в детсадах. Если еще 10 лет назад родителям трехлеток было сложно устроить ребенка в сад около дома, чтобы мама могла выйти на работу, то затем стало возможно принимать детей с 2 лет и восьми месяцев, потом – с двух лет и четырех месяцев.

Теперь с 1 сентября 2021 года в 110 районах Москвы будут принимать в садик детишек с двух лет и двух месяцев. А в планах города – сделать так, чтобы такая возможность была у всех жителей. Для этого до 2023 г. откроют еще около 70 новых объектов дошкольного образования. Кроме того, планируется открыть почти 90 новых школ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с жителями проблему нехватки школ и детских садов в районах-новостройках.