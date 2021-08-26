Герцоги Сассекские решили окончательно уничтожить репутацию жителей Букингемского дворца

Поклонникам королевской семьи уже давно стало ясно, что интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри было только началом чего-то действительно глобального. Так, в разговоре с известной телеведущей пара обмолвилась, что некто из Букингемского дворца был серьезно обеспокоен тем, какого цвета будет кожа у первенца Сассекских. Имя предполагаемого расиста раскрывать не стали, подчеркнув, что это может стать причиной множества проблем. Но, похоже, молчанию пришел конец.

Как стало известно Daily Mail, на будущей неделе будет опубликовано новое издание книги "В поисках свободы", которая посвящена рыжеволосому бунтарю и его супруге. Если верить британскому изданию, в скором времени пара расскажет, кого так интересовал цвет кожи Арчи.

На этом сюрпризы не закончатся. В новой версии авторы расскажут, что королевская семья радостно выдохнула, узнав, что Маркл не появится на похоронах принца Филиппа, потому что боялись, что американка может учинить очередной скандал.

К слову, биографы также критикуют монархию, которая инициировала расследование после того, как придворные пожаловались на Маркл, которая якобы грубо обращалась с прислугой, но не стала при этом вникать в обвинения в расизме.

Ранее стало известно, что Елизавета II подаст судебный иск против внука и его избранницы, если они продолжат нападать на королевскую семью.