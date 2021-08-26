Важно внести определенные подкормки

После того, как слива закончила плодоносить, важно напитать ее полезными микроэлементами. Ведь растение потратило много сил на то, чтобы принести хороший урожай. Теперь необходимо подготовить деревья к зимовке.

Внесение удобрений производится обычно в начале сентября. Подкармливать сливы можно вплоть до наступления первых заморозков.

Чем подкормить сливы осенью

1. Органические удобрения

Отличным вариантом считается перепревший навоз. Для молодого дерева вам понадобятся три ведра данного удобрения, а для взрослого – шесть. Прорыхлите приствольные круги, после чего внесите подкормку. Средство должно быть заделано на глубину около 15 сантиметров.

2. Минеральные подкормки

Через неделю после использования органических удобрений можно прибегать к помощи минеральных. Смешайте три столовые ложки суперфосфата с двумя столовыми ложками сульфата калия. Залейте все 10 литрами воды. Подобного раствора хватит на один квадратный метр почвы.

3. Нормализация кислотности почвы

Слива плохо уживается на кислых почвах. Поэтому чтобы создать более комфортные условия для посадок, важно каждые пять лет, по осени, вносить известь. Если почва слишком кислая, используйте полкилограмма средства на один квадратный метр. При средней кислотности понадобятся 0,3 килограмма, а при слабой – 0,2 килограмма.

4. Внекорневые подкормки

Восстановиться после сезона плодоношения сливам поможет зола. Два стакана минерального остатка разводят в 10 литрах воды. После этого полейте листья на дереве.

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