Чтобы на следующий год собрать богатый урожай, важно помочь грунту восстановиться

После уборки картофеля почва становится сильно истощенной. Если не предпринять никаких действий, то на следующий год удастся собрать только скудный урожай. Чтобы обеспечить себя большим количеством качественных плодов, важно внести некоторые удобрения.

Картофель предпочитает рыхлую почву. Чтобы структура грунта была идеальной для культуры, важно добавить песок и перегной.

Лучшим органическим удобрением считается навоз. На один квадратный метр может потребоваться до пяти килограммов средства.

Вместо этого можно высадить сидераты – рапс, белую горчицу или масличную редьку. После сбора корнеплодов семена данных растений распределяют по грядкам, после чего вкапывают в грунт, используя грабли.

Нельзя забывать про внесение минеральных удобрений. Больше всего картофель нуждается в фосфоре и азоте. Поздней осенью почву подкармливают следующими средствами: суперфосфатом из расчета два килограмма на 100 квадратных метров, сульфатом калия-магния в таком же количестве, а также доломитовой мукой в количестве пяти килограммов на сотку земли. Все вышеперечисленные подкормки вносятся одновременно.

Подкормку минеральными удобрениями стоит повторить по весне, когда сойдет снег. Перед тем, как посадить картофель, напитайте почву полезными веществами.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как правильно выкапывать картофель. За дело нужно взяться в солнечный и сухой день, а во время уборки использовать продезинфицированный инвентарь.