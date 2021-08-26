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Минтруд утвердил новые правила начисления социальной доплаты для россиян, чья пенсия не превышает размера прожиточного минимума. Документ уже обнародован на портале нормативно-правовых актов.
В приказе ведомства указывается, что доплата к пенсионным выплатам теперь устанавливается в беззаявительном порядке, передает URA.ru.
Таким образом, отмечает источник, доплату установят без заявления самого лица. Необходимое уведомление пенсионер получит уже от ПФР. В нем будет содержаться вся необходимая информация.
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