Минтруд упростил порядок начисления пенсий для отдельной категории россиян

В ведомстве решили обновить ранее действовавшие правила

Минтруд утвердил новые правила начисления социальной доплаты для россиян, чья пенсия не превышает размера прожиточного минимума. Документ уже обнародован на портале нормативно-правовых актов.

В приказе ведомства указывается, что доплата к пенсионным выплатам теперь устанавливается в беззаявительном порядке, передает URA.ru.

Таким образом, отмечает источник, доплату установят без заявления самого лица. Необходимое уведомление пенсионер получит уже от ПФР. В нем будет содержаться вся необходимая информация.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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